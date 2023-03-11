Алаев назвал посещаемость матча «Торпедо» — «Урал» катастрофой

Глава РПЛназвал катастрофой ситуацию с посещаемостью матча «Торпедо» — «Урал». На встрече было зарегистрировано всего 207 зрителей, тогда как «Арена Химки», где проходил матч, вмещает 18 636 человек.

«Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.

Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек — это катастрофа и печально», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Поединок завершился минимальной победой «Урала» со счетом 1:0.