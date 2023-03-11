ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер»«Лестер» — «Челси». Онлайн
  • 19:47
    • «Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в полуфинал Восточной конференции
  • 19:31
    • «Бавария» и «Аугсбург» забили на двоих 8 мячей
  • 18:49
    • «Спартак» обменялся голами с «Факелом» и одержал победу в матче 19-го тура РПЛ
  • 18:37
    • «Локомотив» вдевятером удержал победу над «Ахматом»
  • 18:01
    • «Краснодар» и «Динамо» назвали стартовые составы
    Все новости спорта

    Алаев назвал посещаемость матча «Торпедо» — «Урал» катастрофой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Торпедо Урал
    Глава РПЛ Александр Алаев назвал катастрофой ситуацию с посещаемостью матча «Торпедо» — «Урал». На встрече было зарегистрировано всего 207 зрителей, тогда как «Арена Химки», где проходил матч, вмещает 18 636 человек.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.

    Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек — это катастрофа и печально», — цитирует Алаева «Чемпионат».

    Поединок завершился минимальной победой «Урала» со счетом 1:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Наполи» за поражение от «Лацио»?
  • «Наполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Краснодар» и «Динамо» сыграют вничью
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Легкие три очка для «Манчестер Сити»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры