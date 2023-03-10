Колосков отказался от участия в конгрессе ФИФА

Почетный президент РФСпризнался, что его приглашали на заседание конгресса, но ему пришлось отказаться по состоянию здоровья.

«Всё верно, мне приходило приглашение на Конгресс ФИФА, но я вежливо отказался. Мне уже здоровье не позволяет летать, а там получится еще и перелет тяжелый — часов 12 или 14.

Тем более, вы же понимаете, какое там расписание: ты прилетаешь, прием, на следующий день — Конгресс, и потом улетаешь. Зачем мне это нужно? Тем более мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, я там совершенно не нужен», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Участие в очередном Конгрессе ФИФА примут глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, а также генеральный секретарь организации Максим Митрофанов и вице‑президент РФС Александр Алаев.

73‑й конгресс ФИФА пройдет в Руанде 16 марта. На заседании будет выбран президент организации.