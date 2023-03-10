ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Колосков отказался от участия в конгрессе ФИФА

    Футбол РФС ФИФА Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его приглашали на заседание конгресса ФИФА, но ему пришлось отказаться по состоянию здоровья.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Всё верно, мне приходило приглашение на Конгресс ФИФА, но я вежливо отказался. Мне уже здоровье не позволяет летать, а там получится еще и перелет тяжелый — часов 12 или 14.

    Тем более, вы же понимаете, какое там расписание: ты прилетаешь, прием, на следующий день — Конгресс, и потом улетаешь. Зачем мне это нужно? Тем более мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, я там совершенно не нужен», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

  • Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции
  • Читайте по теме

    • Участие в очередном Конгрессе ФИФА примут глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, а также генеральный секретарь организации Максим Митрофанов и вице‑президент РФС Александр Алаев.

    73‑й конгресс ФИФА пройдет в Руанде 16 марта. На заседании будет выбран президент организации.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» может потерять очки в игре против «Специи»
  • «Специя» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Ради третьей победы в серии «Автомобилист» готов разрывать на своем льду
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Медведев продлит победную серию
  • Медведев — Накашима. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры