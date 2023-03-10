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    Черчесов: Доволен тем, как играла команда, у нас были моменты во втором тайме

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Байер Ференцварош
    Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Байера» (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Как я уже говорил, я знал, что мы будем играть против хорошей команды. Нам пришлось немного прийти в себя после первых минут. К сожалению, мы получили два гола, которые не должны были пропускать. К сожалению, мяч больше находился у соперника. 0:2 — это 0:2.

    Я не хочу слишком много философствовать. Доволен тем, как играла команда, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они не давали сопернику пространства, не давали им шанса забить», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

    Ответная игра состоится 16 марта в 23:00 по мск.

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