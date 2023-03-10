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    Аршавин: «Сочи» не нужно было продлевать контракт с Нобоа

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    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» (0:4).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «По этой игре можно сказать, что "Оренбург" вовремя забивал. Понятно было, что после второго гола "Сочи" нужно было раскрываться. "Оренбург" реализовывал свои моменты на свободном пространстве. "Сочи" во втором тайме не сделал ничего.

    Я считаю, если ты хочешь двигаться дальше, то при всем уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).

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