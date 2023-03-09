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    Эвра объяснил, в чем Роналду лучше Месси

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, почему нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ему нравится больше, чем форвард ПСЖ Лионель Месси.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я хочу объяснить, почему я каждый раз говорю "Роналду". Это не потому, что он наш брат, а потому, что я влюблён в его трудовую этику. Бог просто подарил Месси талант, а Криштиану должен был работать ради всего этого.

    Роналду тоже талантлив, но он должен был совершенствоваться. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него, вероятно, сегодня было около 15 "Золотых мячей".

    Я люблю людей, которые усердно работают, поэтому предпочитаю Роналду Месси», — сказал Эвра на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

    Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср», в котором провел 7 матчей, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи. Месси сыграл за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 голевых передач.

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