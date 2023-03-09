Эвра объяснил, в чем Роналду лучше Месси

Экс-защитникрассказал, почему нападающийему нравится больше, чем форвард

«Я хочу объяснить, почему я каждый раз говорю "Роналду". Это не потому, что он наш брат, а потому, что я влюблён в его трудовую этику. Бог просто подарил Месси талант, а Криштиану должен был работать ради всего этого.

Роналду тоже талантлив, но он должен был совершенствоваться. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него, вероятно, сегодня было около 15 "Золотых мячей".

Я люблю людей, которые усердно работают, поэтому предпочитаю Роналду Месси», — сказал Эвра на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср», в котором провел 7 матчей, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи. Месси сыграл за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 голевых передач.