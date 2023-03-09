Дибала ответил на вопрос о своем будущем в «Роме»

Нападающий «Ромы»ответил на вопрос о том, свяжет ли он свое будущее с клубов в дальнейшем. Игрок считает, что сейчас нужно быть сосредоточеным на текущем сезоне.

«Моё будущее в "Роме"? Мы поговорим об этом позже. Сейчас мои мысли сосредоточены на "Роме", на том, чтобы вывести её на высший уровень, и я верю, что это возможно. Я не знаю, что будет потом, но самое главное — это матчи, в которых мы должны играть сейчас», — приводит слова Дибалы Marca.

Дибала пришел в «Рому» летом 2022 года. До этого он выступал за «Ювентус».

В текущем сезоне аргентинец провел 18 матчей в Серии А и забил 8 голов. Также у него 5 игр в Лиге Европы, в которых он отметился тремя голами.