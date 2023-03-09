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    Дибала ответил на вопрос о своем будущем в «Роме»

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    Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о том, свяжет ли он свое будущее с клубов в дальнейшем. Игрок считает, что сейчас нужно быть сосредоточеным на текущем сезоне.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Моё будущее в "Роме"? Мы поговорим об этом позже. Сейчас мои мысли сосредоточены на "Роме", на том, чтобы вывести её на высший уровень, и я верю, что это возможно. Я не знаю, что будет потом, но самое главное — это матчи, в которых мы должны играть сейчас», — приводит слова Дибалы Marca.

    Дибала пришел в «Рому» летом 2022 года. До этого он выступал за «Ювентус».

    В текущем сезоне аргентинец провел 18 матчей в Серии А и забил 8 голов. Также у него 5 игр в Лиге Европы, в которых он отметился тремя голами.

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