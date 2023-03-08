ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Боруссия» ДДрама с пенальти. Вдохновленный Хаверцем «Челси» выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Поттер: Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Челси Боруссия Д
    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился комментарием после победы над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (2:0).

    Грэм Поттер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Грэм Поттер

    «Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении.

    В раздевалке была прекрасная атмосфера. Все очень рады. У нас был непростой отрезок. Хотели победить и выйти в четвертьфинал. Этот турнир очень важен для нас. Победа зарядит нас позитивом на ближайшие недели», — цитирует Поттера пресс-служба УЕФА.

    Команда Грэма Поттера смогла отыграться после поражения в Дортмунде со счетом 0:1. Она прошла в четвертьфинал, а соперник определится позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Тоттенхэм» и «Милан» будут ждать свой шанс
  • «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры