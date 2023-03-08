Поттер: Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую

Главный тренер «Челси»поделился комментарием после победы над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (2:0).

«Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении.

В раздевалке была прекрасная атмосфера. Все очень рады. У нас был непростой отрезок. Хотели победить и выйти в четвертьфинал. Этот турнир очень важен для нас. Победа зарядит нас позитивом на ближайшие недели», — цитирует Поттера пресс-служба УЕФА.

Команда Грэма Поттера смогла отыграться после поражения в Дортмунде со счетом 0:1. Она прошла в четвертьфинал, а соперник определится позже.