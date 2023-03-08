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    • «Бенфика» разнесла «Брюгге» и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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    «Бенфика» разнесла «Брюгге» и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    «Бенфика» — «Брюгге»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Бенфика» разгромила «Брюгге» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «орлов».

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    Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, но из-за офсайда гол был отменен. Ближе к перерыву Рафа Силва и Гонсалу Рамуш забили по голу. Мариу, который отметился в эпизоде с офсайдом, отдал ассист, а Рамуш отдал голевую на Силву.

    Во втором тайме дубль оформил Рамуш. После него с пенальти забил Жоау Мариу, а 5-й гол «орлов» оформил Давид Нерес.

    Один гол в составе «Брюгге», а также первый в этом противостоянии, забил защитник Бьорн Мейер.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Бенфика — Брюгге 5:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Силва (38'), 2:0 Гонсалу Рамуш (45 + 2'), 3:0 Гонсалу Рамуш (57'), 4:0 Жоау Мариу (пенальти) (71'), 5:0 Давид Нерес (78'), 5:1 Бьорн Мейер (88') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Александр Хартманн Бах (Жилберто Жуниор, 63'), Антониу Силва (Lucas Verissimo, 89'), Николас Отаменди (Морато, 74'), Алехандро Гримальдо, Флорентину Луиш, Франциско Мачадо (Давид Нерес, 63'), Жоау Мариу (Joao Pedro Goncalves Neves, 74'), Рафаэл Силва, Фредрик Аурснес, Гонсалу Рамуш Брюгге: Роман Яремчук (Ферран Жутгла, 62'), Ноа Ланг (Рафаэль Оньедика, 46'), Бьорн Мейер, Камаль Сова (, 74'), Ханс Ванакен (Матс Ритс, 75'), Каспер Нильсен, Тажон Бушанан, Абакар Силла, Брандон Мехеле, Клинтон Мата (Денис Одои, 62'), Симон Миньоле Предупреждения: Роман Яремчук (17'), Ноа Ланг (20'), Николас Отаменди (29'), Абакар Силла (44'), Бьорн Мейер (48')
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