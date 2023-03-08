«Бенфика» — «Брюгге»: счет матча 5:1, обзор голов

разгромилав ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «орлов».

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, но из-за офсайда гол был отменен. Ближе к перерыву Рафа Силва и Гонсалу Рамуш забили по голу. Мариу, который отметился в эпизоде с офсайдом, отдал ассист, а Рамуш отдал голевую на Силву.

Во втором тайме дубль оформил Рамуш. После него с пенальти забил Жоау Мариу, а 5-й гол «орлов» оформил Давид Нерес.

Один гол в составе «Брюгге», а также первый в этом противостоянии, забил защитник Бьорн Мейер.