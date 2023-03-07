Экс-игрок «Зенита» Текке: Оздоев — один из самых полезных в Турции

Главный тренер «Истанбулспора»поделился мнением о российском полузащитнике «Фатих Карагюмрюк»и защитнике «Антальяспора»

«Он на очень хорошем счету в Турции. Оздоев — основной игрок команды "Фатих Карагюмрюк". У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Андреа Пирло.

Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит, он в полном порядке. В трех последних матчах он забил два гола. Особенно мне понравился его гол в ворота "Бешикташа", который принес его клубу ничью.

Когда мы играли с ними, мы их обыграли 2:1, но гол мы пропустили после передачи Оздоева. Он очень полезен в атаке, где забивает, раздает, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата.

Федор Кудряшов — просто невероятный футболист. Я помню, как мы играли друг против друга еще в чемпионате России. И это был 2006 или 2007 год. Просто невероятно, но это было почти 17 лет тому назад. А он до сих пор играет. Пример Кудряшова показывает, что никогда нельзя сдаваться, а нужно идти к своей цели. В молодости он считался перспективным футболистом, но потом что-то пошло не так. Казалось, что он так и останется на среднем уровне, но как он заиграл потом! Получил даже, впервые, вызов в сборную почти в 30 лет! В "Антальяспоре" в этом сезоне он больше игрок ротации и запаса, но его опыт очень помогает команде, о чем говорит и их главный тренер Нури Шахин», — приводит слова Текке «Евро-Футбол.ру».

В текущем сезоне Оздоев провел в чемпионате Турции 21 матч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Текке с 2006 по 2009 год играл за «Зенит».