ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
  • 12:50
    • Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции
  • 12:35
    • 17-летний нападающий Педриньо может перейти в «Зенит»
  • 11:42
    • «Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Зенита» Текке: Оздоев — один из самых полезных в Турции

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Футбол России
    Главный тренер «Истанбулспора» Фатих Текке поделился мнением о российском полузащитнике «Фатих Карагюмрюк» Магомеде Оздоеве и защитнике «Антальяспора» Федоре Кудряшове.

    Магомед Оздоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Оздоев

    «Он на очень хорошем счету в Турции. Оздоев — основной игрок команды "Фатих Карагюмрюк". У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Андреа Пирло.

    Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит, он в полном порядке. В трех последних матчах он забил два гола. Особенно мне понравился его гол в ворота "Бешикташа", который принес его клубу ничью.

    Когда мы играли с ними, мы их обыграли 2:1, но гол мы пропустили после передачи Оздоева. Он очень полезен в атаке, где забивает, раздает, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата.

  • Баринов высказался о срыве своего перехода в «Бешикташ»
  • Читайте по теме

    • Федор Кудряшов — просто невероятный футболист. Я помню, как мы играли друг против друга еще в чемпионате России. И это был 2006 или 2007 год. Просто невероятно, но это было почти 17 лет тому назад. А он до сих пор играет. Пример Кудряшова показывает, что никогда нельзя сдаваться, а нужно идти к своей цели. В молодости он считался перспективным футболистом, но потом что-то пошло не так. Казалось, что он так и останется на среднем уровне, но как он заиграл потом! Получил даже, впервые, вызов в сборную почти в 30 лет! В "Антальяспоре" в этом сезоне он больше игрок ротации и запаса, но его опыт очень помогает команде, о чем говорит и их главный тренер Нури Шахин», — приводит слова Текке «Евро-Футбол.ру».

    В текущем сезоне Оздоев провел в чемпионате Турции 21 матч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Текке с 2006 по 2009 год играл за «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ламия — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры