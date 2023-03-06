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    «Сассуоло» одолел «Кремонезе»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сассуоло Кремонезе
    В матче 25-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» в родных стенах взял верх над «Кремонезе» со счетом 3:2.

    «Сассуоло»
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    «Сассуоло»

    На голы Армана Льоренте, Давида Фраттези и Недима Байрами гости ответили точными ударами Сирила Дессерса, который оформил дубль.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Кремонезе 3:2
    Голы: 1:0 Арман Лорьенте (26'), 2:0 Давиде Фраттези (41'), 2:1 Сирил Дессерт (63'), 2:2 Сирил Дессерт (83'), 3:2 Недим Байрами (90 + 2') Сассуоло: Андреа Консильи, Надир Цортеа, Мартин Эрлич, Руан, Рожерио, Давиде Фраттези (Кристиан Торстведт, 68'), Максим Лопес (Педро Обьянг, 82'), Матеус Энрике (Абдау Харрауи, 88'), Андреа Пинамонти (Агустин Альварес Мартинес, 82'), Грегоре Дефрель (Недим Байрами, 68'), Арман Лорьенте Кремонезе: Франк Тсаджут (Даниэль Чофани, 66'), Давид Окереке (Кристиан Буонаюто, 66'), Феликс Афена-Гьян (Сирил Дессерт, 46'), Эмануэле Валери, Марко Бенасси, Шарль Пикель, Леонардо Серникола (Паоло Гильоне, 78'), Хоан Васкес, Маттео Бьянкетти, Влад Кирикеш (Лука Лочошвили, 35'), Марко Карнесекки Предупреждения: Феликс Афена-Гьян (44'), Надир Цортеа (52'), Хоан Васкес (88'), Шарль Пикель (90 + 7')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Сассуоло» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Кремонезе» 12 пунктов и 19-я строчка.

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