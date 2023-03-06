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    Гришин прокомментировал победу «Сочи» в матче РПЛ с ЦСКА

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    Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру армейцев в матче 18-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (0:2).

    Александр Гришин
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    Александр Гришин

    «Нельзя сказать, что "Сочи" переиграл ЦСКА в тактическом плане. У обеих команд была зеркальная схема (5-2-3).

    Армейцы контролировали мяч и делали упор на позиционные атаки. А Бердыев дал установку на длинные передачи за спину игрокам. Это читалось. Поэтому "Сочи" победил только за счёт хорошей реализации.

    Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной. Потому что с Игорем в составе перед Федотовым открывается множество вариантов игры в атаке. Всё-таки чем больше футболистов, тем больше идей в нападении.

    Не стоит забывать и про потерю Зайнутдинова, он тоже игрок основного состава, без него тоже непросто. Но незаменимых не бывает. Всегда можно поставить других. Другое дело, что это скажется на качестве игры», — сказал Гришин RT.

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    • После этого матча «Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ (28 очков). ЦСКА располагается на 5-й позиции (29).

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