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    Жиру намерен сыграть на чемпионате Европы-2024

    Футбол Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Франции и намерен выступить в составе команды на чемпионате Европы‑2024.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Нет-нет, это еще не конец. Надеюсь, эмоции в дальнейшем еще останутся. Я пока не готов повесить бутсы на гвоздь и снять эту синюю майку, которая близка моему сердцу. У меня есть мотивация продолжать и физически я тоже себя чувствую хорошо. На данный момент я по-прежнему остаюсь игроком сборной Франции.

    Держу в уме Евро‑2024. Мне нужно будет продолжать быть в хорошей форме, прежде всего, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы получить вызов в сборную, — цитирует Жиру Foot Mercato

    Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Жиру обогнал легендарного Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции, забив 53 гола.

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