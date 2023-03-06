«Бетис» — «Реал»: счет матча 0:0

В заключительном матче игрового дня 24-го тура Примерыразошлись нулевой ничьей в Севилье.

На 12-й минуте встречи Карим Бензема распечатал ворота «Бетиса», но после VAR гол не был засчитан. Арбитры увидели игру рукой.

Больше команды не забивали. Игра завершилась нулями, из-за чего «Реал» отстал от «Барселоны» на 9 очков, но по-прежнему занимает 2-е место.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Реал Мадрид 0:0 Бетис: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Луис Фелипе, Хуан Миранда (Abner, 87'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Андрес Гуардадо, 80'), Айтор Руйбаль (Хоакин, 87'), Родриго Эрнандес, Айосе Перес (Луис Энрике, 71'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго, Тони Кроос (Alvaro Rodriguez, 87'), Орельен Чуаэми (Даниель Себальос, 63'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Начо Фернандес, 63'), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 59'), Тибо Куртуа Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (25'), Вилльям Карвалью (45 + 2'), Юссуф Сабали (51'), Борха Иглесиас (51'), Родриго (59'), Эдер Милитао (59'), Луис Энрике (84'), Винисиус Жуниор (86')

«Бетис» прервал свою серию из трех побед. Он — 5-й с 41 очком на счету.