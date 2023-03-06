ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Fan ID центр Евро-2020Полный Fan ID. Футбол в РПЛ вернулся, а фанаты — нет
  • 00:54
    • «Реал» не смог забить в Севилье и сыграл вничью с «Бетисом»
  • 00:43
    • Гол Манчини принес «Роме» победу над «Ювентусом»
  • 21:33
    • ЦСКА проиграл «Сочи» в РПЛ
  • 21:22
    • «Ливерпуль» забил 7 мячей «Ман Юнайтед»
  • 20:18
    • «Барселона» благодаря голу Рафиньи победила «Валенсию»
    Все новости спорта

    «Реал» не смог забить в Севилье и сыграл вничью с «Бетисом»

    «Бетис» — «Реал»: счет матча 0:0

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Реал Мадрид
    В заключительном матче игрового дня 24-го тура Примеры «Бетис» и «Реал» разошлись нулевой ничьей в Севилье.

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    На 12-й минуте встречи Карим Бензема распечатал ворота «Бетиса», но после VAR гол не был засчитан. Арбитры увидели игру рукой.

    Больше команды не забивали. Игра завершилась нулями, из-за чего «Реал» отстал от «Барселоны» на 9 очков, но по-прежнему занимает 2-е место.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Реал Мадрид 0:0
    Бетис: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Луис Фелипе, Хуан Миранда (Abner, 87'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Андрес Гуардадо, 80'), Айтор Руйбаль (Хоакин, 87'), Родриго Эрнандес, Айосе Перес (Луис Энрике, 71'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго, Тони Кроос (Alvaro Rodriguez, 87'), Орельен Чуаэми (Даниель Себальос, 63'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Начо Фернандес, 63'), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 59'), Тибо Куртуа Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (25'), Вилльям Карвалью (45 + 2'), Юссуф Сабали (51'), Борха Иглесиас (51'), Родриго (59'), Эдер Милитао (59'), Луис Энрике (84'), Винисиус Жуниор (86')

    «Бетис» прервал свою серию из трех побед. Он — 5-й с 41 очком на счету.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»
  • «Кубань» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Недостатка в голах не будет!
  • «Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Смелая ставка на гостей
  • «Торино» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хьюстон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Орландо — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры