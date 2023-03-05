«Райо Вальекано» — «Атлетик»: счет матча 0:0

Самым опасным моментом стал удар Нико Уильямса в компенсированное время. Мяч попал в перекладину.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Атлетик 0:0
Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин (Пате Сисс, 80'), Сантьяго Комесанья, Иси Паласон (Сальва Санчес, 87'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 80'), Альваро Гарсия, Серхио Камельо (Рауль Де Томас, 67') Атлетик: Горка Гурусета (Рауль Гарсия, 72'), Алехандро Беренгер (Иньяки Уильямс, 71'), Ойан Сансет, Нико Уильямс, Дани Гарсия (Микель Весга, 84'), Ойер Саррага (Унай Венседор, 84'), Юри Берчиче, Иньиго Мартинес, Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ (Оскар де Маркос Арана, 76'), Хулен Агирресабала Предупреждение: Абдул Мумин (21') Удаление: Ойан Сансет (90 + 3')
У каждой из команд плюс по одному очку. «Райо» — 7-е место и 35 очков, у «Атетика» — 8-я позиция и 33 балла.