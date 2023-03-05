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    «Бетис» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и мадридским «Реалом»

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    Тони Кроос
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    Тони Кроос
    Сегодня в 23:00 по московскому времени на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье действующий чемпион Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях против «Бетиса». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бетис»

    «Бетис» после 23-х сыгранных туров занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. На счету подопечных Мануэля Пеллегрини 12 побед, 4 ничьи и 7 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 32:25.

    «Бетис» подходит к матчу с мадридцами с трехматчевой победной серией. «Зелено-белые» на выезде дожали «Альмерию» (3:2), обыграли дома «Вальядолид» (2:1), а в крайнем туре одержали сверхволевую победу над «Эльче» (3:2). Коллектив Мануэля Пеллегрини уже к 9-й минуте уступал в два мяча, но уже на старте второй половины «Эльче» остался в меньшинстве. За последние 25 минут игры «Бетис» воспользовался численным преимуществом и забил трижды, одержав очередную победу в Ла Лиге.

    «Реал»

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    Мадридцы продолжают погоню за «Барселоной» и на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 23-х матчах. Отставание от каталонцев составляет 7 баллов. На счету «Реала» 16 побед, 4 ничьи и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 47:18.

    В предыдущем матче «Реал» потерпел первое поражение за 7 последних встреч. В первой игре «эль-класико» в рамках полуфинала Кубка Испании мадридцы с минимальным счетом уступили дома «Барселоне» (0:1).

    В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти набрали 7 очков в 3-х последних матчах. «Сливочные» без проблем разобрались с «Эльче» (4:0) и «Осасуной», а в крайнем туре избежали поражения от «Атлетико» (1:1). «Матрасники» остались в меньшинстве на 64-й минуте, но смогли первыми открыть счет благодаря точному удару Хименеса. Ничью «Реалу» принес вышедший на замену Родригес, отличившись забитым мячом на 85-й минуте матча.

    Личные встречи

    В первом туре на «Сантьяго Бернабеу» мадридцы одержали победу над своим соперником со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Реала» 5 побед, «Бетис» выиграл 2 встречи и еще трижды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Реал» с коэффициентом 1.80.

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