Главный тренер «Боруссии» Терзич высказался о победе над «Лейпцигом»

Главный тренер дортмундскойоценил игру своей команды в матче 23-го тура Бундеслиги с(2:1).

«Это была абсолютно топовая игра. В первом тайме мы показали действительно хорошую игру. Во втором тайме это уже не работало. Лейпциг начал доминировать. Тем не менее, у нас был огромный шанс сделать счёт 3:0.

Мы защищались страстно, поддержка болельщиков была исключительной. Мы играли против команды, у которой такие же амбиции, как и у нас. Цель состояла в том, чтобы увеличить разрыв до семи очков.

Мы сделали это. Я горжусь своей командой», — сказал Терзич на послематчевой пресс-конференции.

После этого матча «Боруссия» Д занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 49-ю баллами в активе. «Лейпциг» располагается на 4-й позиции (42).