«Бавария» обыграла «Штутгарт» и вернулась на первое место

Максим Шупо-Мотинг Фото: globallookpress.com
На точные удары Маттейса Де Лигта и Максима Шупо-Мотинга хозяева ответили лишь голом престижа в исполнении Хуана Переа.
Футбол. Германия. Бундеслига
Штутгарт — Бавария 1:2
Голы: 0:1 Маттейс де Лигт (39'), 0:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (62'), 1:2 Хуан Хосе Переа (88') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Дан-Аксель Загаду (Николас Нартей, 85'), Хироки Ито, Ватару Эндо, Атакан Каразор (Энцо Мийо, 85'), Генки Харагути, Жил Диаш (Тангуй Кулибали, 46'), Силас Катомпа Мвумпа (Хуан Хосе Переа, 74'), Крис Фюрих (Тьягу Томаш, 74') Бавария: Эрик Максим Шупо-Мотинг (Садио Мане, 63'), Джамал Мусиала (Лерой Зане, 63'), Томас Мюллер (Бенжамен Павар, 82'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 63'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Райан Гравенберх, 82'), Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Ян Зоммер
Победа позволила «Баварии» набрать 49 очков и догнать «Боруссию» в турнирной таблице. У «Штутгарта» осталось 19 пунктов и 15-я строчка.