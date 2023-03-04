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    Вратарь «Динамо» рассказал, как Черчесов чуть не подрался с Кридом на съемках рекламы чипсов

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    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и рэп-исполнитель Егор Крид едва не подрались во время совместных съемок рекламы чипсов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Должен был ехать Коля Комличенко, но я подвернул голеностоп и единственный остался в Москве — а тут как раз и запись. Мы со Станиславом Саламовичем на съемки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал. Черчесов уже кипел: "Сколько можно?!" Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине.

    Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил. У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали.

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    • Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь. Практически сняли уже эту сцену, и вдруг Егор: "Вкус не тот! Я с этим сниматься не буду!" Они его с тросов сняли, начали бегать вокруг, суетиться. Я говорю: "Снимите меня тоже, я устал!" Это же еще все ночью происходило.

    Помню, что около квартиры, где я жил, стоял биллборд, и на нем мы с Кридом чипсы рекламируем. Я случайно его увидел. Смотрю на себя, чувства странные. А на следующий день этот биллборд валялся на земле — потому что в огромный столб, на котором он висел, врезалась машина. Когда я это рассказывал, все говорили: Что, на тебя засмотрелись?», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

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