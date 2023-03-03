Модрич: «Реал» был лучше «Барселоны»

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Результат расстраивает, все-таки мы лучше играли. "Реалу" не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов.
Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей.
Но мы должны сохранять спокойствие и надеяться на лучшее — на победу в ответной игре.
Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они смогли воспользоваться нашей ошибкой. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», — приводит слова Модрича AS.
Ответный матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 5 апреля на «Камп Ноу».