Модрич: «Реал» был лучше «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала»прокомментировал поражение от(0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Результат расстраивает, все-таки мы лучше играли. "Реалу" не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов.

Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей.

Но мы должны сохранять спокойствие и надеяться на лучшее — на победу в ответной игре.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они смогли воспользоваться нашей ошибкой. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», — приводит слова Модрича AS.

Ответный матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 5 апреля на «Камп Ноу».