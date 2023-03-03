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    Модрич: «Реал» был лучше «Барселоны»

    Футбол Реал Мадрид Барселона Кубок Испании Футбол Испании
    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Результат расстраивает, все-таки мы лучше играли. "Реалу" не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов.

    Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей.

    Но мы должны сохранять спокойствие и надеяться на лучшее — на победу в ответной игре.

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    • Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они смогли воспользоваться нашей ошибкой. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», — приводит слова Модрича AS.

    Ответный матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 5 апреля на «Камп Ноу».

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