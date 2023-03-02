Гендиректор «Акрона» рассказал о целях команда в Кубке России

Генеральный директорпрокомментировал итоги жеребьевки четвертьфиналов Пути регионов Кубка России. Тольяттинская команда встретится с московским

«На данной стадии не бывает лёгких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал "Локомотив" — отличный жребий, будет играть с ними. Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч. Куда нас это приведёт, сложно сказать.

Мы сделаем всё, чтобы продолжать победную серию в Кубке России. Формат соревнования для Пути регионов чутка сложноват, но будем стараться достичь максимума. Наша амбициозная задача — финал Кубка! Мы бы очень хотели туда попасть», — сказал Власов Чемпионату.

Помимо матча «Акрон» — «Локомотив», в четвертьфинале Пути регионов Кубка России также встретятся «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов» и «Зенит» — «Динамо».