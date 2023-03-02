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    Гендиректор «Акрона» рассказал о целях команда в Кубке России

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Акрон Локомотив
    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфиналов Пути регионов Кубка России. Тольяттинская команда встретится с московским «Локомотивом».

    «Акрон»
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    «Акрон»

    «На данной стадии не бывает лёгких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал "Локомотив" — отличный жребий, будет играть с ними. Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч. Куда нас это приведёт, сложно сказать.

    Мы сделаем всё, чтобы продолжать победную серию в Кубке России. Формат соревнования для Пути регионов чутка сложноват, но будем стараться достичь максимума. Наша амбициозная задача — финал Кубка! Мы бы очень хотели туда попасть», — сказал Власов Чемпионату.

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