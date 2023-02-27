Карпин — о матче с «Уралом»: Это не футбол, а «бей‑беги», бей вперед — игра придет

Главный тренерподелился впечатлениями после ответного четвертьфинального матча Кубка России против(1:2).

Победный мяч на 89‑й минуте забил форвард Рай Влут с пенальти, назначенного за игру рукой футболиста ростовчан. Первая встреча команд в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1.

«Проиграли на последних минутах — несчастный случай. Комличенко остался в запасе потому, что он не готов. Он пропустил неделю, пока не готов играть даже 60 минут.

Оценка качества игры команды? Не знаю, как ответить. Во что была эта игра по вашему мнению? Название — футбол, а играли во что?

Да это не футбол, а "бей‑беги", бей вперед — игра придет. Футболом назвать это сложно. Оценку можно давать только тому, как бились и боролись.

Боролись хорошо, первый тайм остался за нами, второй за "Уралом". Не повезло, что попало в руку от головы и поставили пенальти», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

Следующий соперник уральской команды определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 2 марта.

«Ростов» сыграет во втором этапе четвертьфинала плей‑офф пути регионов Кубка России, соперник станет известен после жеребьевки.