Президент «Урала»: Во втором тайме почему‑то перестали цепляться впереди, игра развалилась

Президент екатеринбургскогопрокомментировал победу над(2:1) в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ Кубка России.

Первая встреча команд в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1. В полуфинал плей‑офф пути РПЛ Кубка прошел «Урал».

«Мы контролировали игру в первом тайме, создавали моменты, но во втором тайме почему‑то перестали цепляться впереди, игра развалилась.

"Ростов" выиграл практически все мячи на подборе, они хорошая команда, но вторым таймом "Урала" я не очень доволен.

Бывают тяжелые игры, но хорошо, что мы показали, что еще есть силы, пошли вперед после пропущенного гола, забили, так еще и имели много моментов.

Выиграли игру на характере. Оба одиннадцатиметровых назначены верно.

Это полуфинал только нашего пути РПЛ, а "Ростов" может выйти в эту же стадию через путь регионов», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Следующий соперник уральской команды определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 2 марта.

«Ростов» сыграет во втором этапе четвертьфинала плей‑офф пути регионов Кубка России, соперник станет известен после жеребьевки.