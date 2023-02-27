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    Президент «Урала»: Во втором тайме почему‑то перестали цепляться впереди, игра развалилась

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    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ Кубка России.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    Первая встреча команд в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1. В полуфинал плей‑офф пути РПЛ Кубка прошел «Урал».

    «Мы контролировали игру в первом тайме, создавали моменты, но во втором тайме почему‑то перестали цепляться впереди, игра развалилась.

    "Ростов" выиграл практически все мячи на подборе, они хорошая команда, но вторым таймом "Урала" я не очень доволен.

    Бывают тяжелые игры, но хорошо, что мы показали, что еще есть силы, пошли вперед после пропущенного гола, забили, так еще и имели много моментов.

    Выиграли игру на характере. Оба одиннадцатиметровых назначены верно.

    Это полуфинал только нашего пути РПЛ, а "Ростов" может выйти в эту же стадию через путь регионов», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    Следующий соперник уральской команды определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 2 марта.

    «Ростов» сыграет во втором этапе четвертьфинала плей‑офф пути регионов Кубка России, соперник станет известен после жеребьевки.

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