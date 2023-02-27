Гончаренко: Ничто не предвещало пенальти в наши ворота, Комличенко как всегда хорошо подставился

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.

Первый матч между командами, который прошел в Ростове‑на‑Дону, закончился вничью 1:1.

«Я бы не сказал, что победа была больше нужна "Уралу". "Ростов" хотел выиграть, они приложили все усилия, играли две команды на максимуме. Нам очень хотелось пройти дальше, делать шаги в развитии.

Когда нет системного навыка к победам, начинаешь прижиматься, терять мяч в простых ситуациях, сложно выйти в атаку, что и происходило.

Как только мы пропустили, счет сравнялся, нашли в себе силы и отодвинули игру на половину поля соперника.

Доля случая, один момент мог решить исход матча. Ничто не предвещало, что будет пенальти в наши ворота, Комличенко как всегда хорошо подставился, потом качели пошли.

Надо верить до конца» , — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Следующий соперник «Урала» определится в ходе жеребьевки 2 марта.