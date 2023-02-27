Егорычев: Концовка матча с «Ростовом» была жаркая. Здорово, что сумели забить в конце

Андрей Егорычев Фото: globallookpress.com
Егорычев отличился в первом тайме и был признан лучшим игроком матча.
«Концовка была жаркая. Здорово, что сумели забить в конце. Спасибо всем болельщикам, которые пришли. Что за атмосфера!
Столько народа пришло поддержать нас, холодно, но они пришли и болели. Сумасшедшая атмосфера, все выкладывались по полной, поэтому мы победили.
Когда пропустили с пенальти думал, что будем играть вперед. Мы слишком сильно прижались к воротам, но потом пошли вперед и получилось заработать пенальти», — сказал Егорычев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Уральский клуб вышел в полуфинал пути РПЛ, «Ростов» опустился в четвертьфинал пути регионов.
Следующий соперник «Урала» станет известен по итогам жеребьевки 2 марта.