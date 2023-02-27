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    Егорычев: Концовка матча с «Ростовом» была жаркая. Здорово, что сумели забить в конце

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    Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:1).

    Андрей Егорычев
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    Андрей Егорычев

    Егорычев отличился в первом тайме и был признан лучшим игроком матча.

    «Концовка была жаркая. Здорово, что сумели забить в конце. Спасибо всем болельщикам, которые пришли. Что за атмосфера!

    Столько народа пришло поддержать нас, холодно, но они пришли и болели. Сумасшедшая атмосфера, все выкладывались по полной, поэтому мы победили.

    Когда пропустили с пенальти думал, что будем играть вперед. Мы слишком сильно прижались к воротам, но потом пошли вперед и получилось заработать пенальти», — сказал Егорычев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Уральский клуб вышел в полуфинал пути РПЛ, «Ростов» опустился в четвертьфинал пути регионов.

    Следующий соперник «Урала» станет известен по итогам жеребьевки 2 марта.

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