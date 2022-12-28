Рашфорд: В этом сезоне хочу выиграть трофей с «МЮ»

рассказал об изменении психологии «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Рашфорд забил один из голов своей команды.

«Я хочу провести действительно хороший сезон в этом году и, надеюсь, выиграть трофей вместе с клубом. Это главная цель. Это амбиция, которая у нас была уже давно. Когда я впервые пришел в команду, у нас был хороший старт, мы выиграли три или четыре трофея.

С тех пор мы были в трудном положении, и единственный способ выйти из него — продолжать усердно работать. Мы должны продолжать слушать тренера и персонал, играть в тот футбол, в который он хочет. Если мы продолжим улучшать свою игру, то будем ближе к этой цели», — цитирует Рашфорда BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.