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    Рашфорд: В этом сезоне хочу выиграть трофей с «МЮ»

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    Маркус Рашфорд рассказал об изменении психологии «Манчестер Юнайтед».

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Рашфорд забил один из голов своей команды.

    «Я хочу провести действительно хороший сезон в этом году и, надеюсь, выиграть трофей вместе с клубом. Это главная цель. Это амбиция, которая у нас была уже давно. Когда я впервые пришел в команду, у нас был хороший старт, мы выиграли три или четыре трофея.

    С тех пор мы были в трудном положении, и единственный способ выйти из него — продолжать усердно работать. Мы должны продолжать слушать тренера и персонал, играть в тот футбол, в который он хочет. Если мы продолжим улучшать свою игру, то будем ближе к этой цели», — цитирует Рашфорда BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.

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