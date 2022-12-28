«Лилль» в гостевом матче обыграл «Клермон»

уверенно переиграл(2:0) в гостевом матче французской Первой лиги.

В первом тайме команды не отметились забитыми голам. За первые 45 минут матча игроки «Клермона» получили 3 желтые карточки, футболисты «Лилля» одну.

Во втором тайме на 68-й минуте полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес открыл счет, реализовав пенальти.

Точка в матче была поставлена голом нападающего «Лилля» Мохамедом Байо, который отличился на 93-й минуте встречи.

Футбол. Франция. Лига 1 Клермон — Лилль 0:2 Голы: 0:1 Анхель Гомес (пенальти) (68'), 0:2 Мохамед Байо (90 + 4') Клермон: Мори Дио, Алиду Сейду, Матеуш Ветеска, Максимилиано Кофрие, Джим Аллевина (J.Bela, 82'), Йоанн Маньен, Жоан Гастьен (Максим Гоналон, 82'), Нето Боржес, Саиф-Эдин Хауи (Мухаммед Чам Сарачевич, 70'), Эльбасан Рашани (Жодель Доссу, 87'), Grejohn Kyei (Комнен Андрич, 70') Лилль: Alan Virginius (Джонатан Дэвид, 69'), Реми Кабелла (Мохамед Байо, 90'), Анхель Гомес, Исмаили, Андре Гомеш, Бенжамен Андре, Эдон Жегрова (Тимоти Уэа, 78'), Тьягу Джало, Жозе Фонте, Бафоде Диаките, Люка Шевалье Предупреждения: Жоан Гастьен (5'), Бенжамен Андре (31'), Алиду Сейду (33'), Максимилиано Кофрие (45 + 2'), Реми Кабелла (72'), Максимилиано Кофрие (90 + 1')

После этого матча «Лилль» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Первой лиги (29 очков). «Клермон» занимает 10-ю строчку (19).