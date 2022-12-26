Шаронов: Не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне

Главный тренер «СКА‑Хабаровск»признался, что не заметил прогресса в игрев первой половине сезона.

«В "Ростове" я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году.

Больше всего в плане того, как команда атакует — сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию — в общем, видна работа Карпина.

Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в "Оренбурге" и "Сочи".

Да, многие восхищаются, работой Абаскаля, но лично я пока не вижу у "Спартака" цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.