ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаШесть вопросов для «Ман Сити»: Поддержание формы Холанна, незабивной Грилиш и поиск роли для Филлипса
  • 11:17
    • Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки
  • 10:02
    • «Бостон» разгромил «Милуоки», «Даллас» выиграл у «Лейкерс»
  • 09:40
    • Агент: Информация об интересе «Краснодара» к Эраковичу — фейк
    Все новости спорта

    Шаронов: Не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Ростов Оренбург Сочи ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер «СКА‑Хабаровск» Роман Шаронов признался, что не заметил прогресса в игре «Спартака» в первой половине сезона.

    Роман Шаронов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Шаронов

    «В "Ростове" я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году.

    Больше всего в плане того, как команда атакует — сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию — в общем, видна работа Карпина.

    Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в "Оренбурге" и "Сочи".

    Да, многие восхищаются, работой Абаскаля, но лично я пока не вижу у "Спартака" цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» начнет без увертюр
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры