АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом», «Астон Вилла» принимает «Ливерпуль»

С 26 по 28 декабря пройдут матчи 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» 2:2

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), отыгравшись с 0:2 в 17-м туре английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» открыл счет уже на 15-й минуте матча. Отличился полузащитник хозяев Витали Янельт.

Во втором тайме на 54-й минуте футболист гостей Айван Тони удвоил преимущество своей команды.

Спустя 11 минуте на 65-й минуте поединка нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну удалось сократить отставание в счете, а полузащитник команды Пьер-Эмиль Хёйбьерг и вовсе установил равенство. Итоговый результат в матче — 2:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Тоттенхэм 2:2 Голы: 1:0 Витали Янельт (15'), 2:0 Айван Тони (54'), 2:1 Гарри Кейн (65'), 2:2 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (71') Брентфорд: Дэвид Райа, Zanka, Этан Пиннок, Бен Ми, Мадс Роэрслев Расмуссен, Витали Янельт, Кристиан Нергор (Josh Dasilva, 82'), Матиас Йенсен (Саман Годдос, 67'), Рико Генри, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 82'), Айван Тони Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Деян Кулушевски, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ив Биссума, Мэтт Доэрти, Клеман Лангле (Бен Дэвис, 90'), Эрик Дайер, Джафет Танганга (Давинсон Санчес, 67'), Фрейзер Форстер Предупреждения: Матиас Йенсен (59'), Ив Биссума (60'), Айван Тони (63'), Брайан Мбемо (76')

После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ (30 очков). «Брентфорд» занимает 9-ю строчку (20).

«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:3

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:3.

Уже на второй минуте матча Амарти снес соперника на газон в штрафной «Лис», после чего рефери указывает на «точку». Кристофер Вуд пробил по центру , а голкипер «Лестера» прыгнул в правый угол.

На 7-й минуте Мигель Альмирон ушел с правого фланга в центра, обыгрался с партнером, после чего вошел в штрафную и переправил сферу в ворота. Голкипер не был готов к такому повороту.

На 32-й минуте с правого края последовала сейчас подача в центр штрафной «Лестера», и Жоэлинтон с линии вратарской переправил сферу в цель, выпрыгнув выше всех.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Ньюкасл 0:3 Голы: 0:1 Крис Вуд (пенальти) (3'), 0:2 Мигель Альмирон (7'), 0:3 Жоэлинтон (32') Лестер: Дэнни Уорд, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Люк Томас, Юри Тилеманс, Бубакари Сумаре (Вильфред Ндиди, 72'), Деннис Прает (Айосе Перес, 17'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Льюис Барнс (Келечи Ихеаначо, 71'), Патсон Дака (Джейми Варди, 46') Ньюкасл: Жоэлинтон, Крис Вуд (Мэтт Ритчи, 88'), Мигель Альмирон (Аллан Сент-Максимен, 83'), Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 84'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф (Эллиот Андерсон, 90'), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп

«Ньюкасл» набрал 33 очка и вышел на 2-е место в АПЛ. В активе «лис» 17 баллов и 13-я позиция. 30 декабря «Лестер» сыграет с «Ливерпулем», а «сороки» днем позже встретятся с «Лидсом».

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:2

В параллельном матче «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» — 1:2.

Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Макнил исполнил подачу на ближнюю штангу, а Йерри Мина, освободившись от опеки, головой переправил мяч в дальний угол.

На 22-й минуте, после розыгрыша углового, Поденсе исполнил перевод к линии штрафной на Моутинью. Португалец через паузу забросил мяч на противоположный угол вратарской, куда сам же Даниэл Поденсе успел раньше остальных, неотразимо пробив в касание.

В компенсированное время ошибся «Эвертон» около чужой штрафной, стремительную контратаку провел «Вулверхэмптон». Началась она с диагонали Матеуса Луиса на правый фланг, Траоре вошел в штрафную и навесил на набежавшего Аит-Нури, который в два касания отправил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вулверхэмптон 1:2 Голы: 1:0 Йерри Мина (7'), 1:1 Даниэл Поденсе (22'), 1:2 Райан Айт Нури (90 + 5') Эвертон: Джордан Пикфорд, Нэйтан Паттерсон, Йерри Мина (Бен Годфри, 76'), Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Алекс Айуоби, Амаду Онана, Идрисса Гейе (Абдулайе Дукуре, 83'), Энтони Гордон, Ниль Мопе (Thomas Cannon, 83'), Дуайт Макнил (Демарай Грей, 56') Вулверхэмптон: Даниэл Поденсе (Гонсалу Гуэдеш, 73'), Диего Силва, Хван Хи Чан (Адама Траоре, 59'), Жоау Моутинью (Toti Gomes, 78'), Рубен Невеш, Джо Ходж (Матеус Нунес, 59'), Уго Буэно (Райан Айт Нури, 59'), Макс Килман, Нэйтан Коллинз, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Нэйтан Паттерсон (38'), Даниэл Поденсе (61'), Макс Килман (64'), Рубен Невеш (79'), Toti Gomes (81'), Диего Силва (90'), Райан Айт Нури (90 + 6')

«Эвертон» с 14 очками на 17-м месте, а «Вудверхэмптон» с 13 очками на 18-й строке таблицы АПЛ.

«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:3

В матче 16-го тура чемпионату Англии «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:3.

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. С левого края последовала подача на ближнюю штангу, откуда Адам Лаллана головой переправляет сферу в сетку.

На 35-й минуте «Брайтон» удвоил преимущество. Прошла передача с левого края на Марча, который в касание пытался переправить мяч в сетку, но его опередил Ромен Перро, срезав мяч в свои ворота.

На 56-й минуте счет стал крупным. С правого края сместился Соломон Марч в центр, после чего от дужки переправил сферу в левую «девятку».

На 73-й минуте в ворота «чаек» был назначен пенальти — Гросс снес соперника на газон. Джеймс Уорд-Праус пробил по воротам соперника, отбил голкипер Санчес сферу в сторону, но прямо на голову Уорд-Праусу, который успешно сыграл на добивании.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:3 Голы: 0:1 Адам Лаллана (14'), 0:2 Ромен Перро (автогол) (35'), 0:3 Соломон Марч (56'), 1:3 Джеймс Уорд-Праус (73') Саутгемптон: Гэвин Базуну, Кайл Уолкер-Питерс, Лянцо, Мохаммед Салису, Ромен Перро (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 54'), Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало (Стюарт Армстронг, 46'), Мусса Дженепо (Джо Арибо, 46'), Мохамед Эльюнуссип (Sekou Mara, 78'), Samuel Edozie (Адам Армстронг, 84'), Че Адамс Брайтон энд Хоув Альбион: Леандро Троссард (Evan Ferguson, 83'), Каору Митома, Адам Лаллана (Джереми Сармиенто, 67'), Соломон Марч (Тарик Лампти, 83'), Паскаль Гросс (Билли Гилмор, 90'), Мойсес Кайседо, Первис Эступинан, Леви Колвилл, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Джо Арибо (60'), Роберт Санчес (73'), Мойсес Кайседо (85')

«Брайтон» в 15 матчах набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (12) — на 19-м месте.

«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 0:3

В параллельном матче «Фулхэм» одержал выездную крупную победу над «Кристал Пэласом» — 3:0.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Гости запрессинговали соперника у чужой штрафной площади, Митрович с правого фланга вырезал подачу в центр, где оказавшийся без опеки Бобби Рид точно пробил головой.

Спустя три минуты хозяева остались в меньшинстве. Тайрик Митчелл в середине поля грязно сыграл шипами в ногу Тете, за что получил прямую красную карточку.

На 57-й минуте «Кристал Пэлас» остался вдевятером. Джеймс Томкинс отмахнулся в борьбе с Митровичем, за что получил вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную.

На 73-й минуте Перейра с углового выполнил с углового снова на Матровича, который на этот раз вместо удара выполнил скидку на Тима Рима, который ногой вколотил мяч под перекладину.

На 80-й минуте, после навеса с правого фланга на дальнюю штангу Виллиан пробивал с лёту, а Александр Митрович умело подставил голову, подправив игровой снаряд в створ ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Фулхэм 0:3 Голы: 0:1 Бобби Рид (31'), 0:2 Тим Рим (71'), 0:3 Александр Митрович (80') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Натаниэл Клайн (Джоэл Уорд, 67'), Йоаким Андерсен, Джеймс Томкинс, Тайрик Митчелл, Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 84'), Джеффри Шлупп (Жайро Ридевальд, 83'), Джордан Айю, Майкл Олисе (Уилл Хьюз, 84'), Эберечи Эзе (Крис Ричардс, 60'), Уилфрид Заха Фулхэм: Александр Митрович (Винисиус Карлос, 85'), Виллиан (Даниэль Джеймс, 82'), Андреас Перейра (Luke Bernard Harris, 85'), Бобби Рид (Гарри Уилсон, 81'), Жоау Палинья (Томас Кейрни, 75'), Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Джеймс Томкинс (20'), Джеймс Томкинс (57') Удаление: Тайрик Митчелл (34')

«Фулхэм» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (19) — на 11-м месте.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»

26 декабря, 23:00 мск

«Челси» — «Борнмут»

27 декабря, 20:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

27 декабря, 23:00 мск

«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»

28 декабря, 23:00 мск