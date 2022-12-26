АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом», «Астон Вилла» принимает «Ливерпуль»

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» 2:2
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), отыгравшись с 0:2 в 17-м туре английской Премьер-лиги.
«Брентфорд» открыл счет уже на 15-й минуте матча. Отличился полузащитник хозяев Витали Янельт.
Во втором тайме на 54-й минуте футболист гостей Айван Тони удвоил преимущество своей команды.
Спустя 11 минуте на 65-й минуте поединка нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну удалось сократить отставание в счете, а полузащитник команды Пьер-Эмиль Хёйбьерг и вовсе установил равенство. Итоговый результат в матче — 2:2.
После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ (30 очков). «Брентфорд» занимает 9-ю строчку (20).
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:3
В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:3.
Уже на второй минуте матча Амарти снес соперника на газон в штрафной «Лис», после чего рефери указывает на «точку». Кристофер Вуд пробил по центру , а голкипер «Лестера» прыгнул в правый угол.
На 7-й минуте Мигель Альмирон ушел с правого фланга в центра, обыгрался с партнером, после чего вошел в штрафную и переправил сферу в ворота. Голкипер не был готов к такому повороту.
На 32-й минуте с правого края последовала сейчас подача в центр штрафной «Лестера», и Жоэлинтон с линии вратарской переправил сферу в цель, выпрыгнув выше всех.
«Ньюкасл» набрал 33 очка и вышел на 2-е место в АПЛ. В активе «лис» 17 баллов и 13-я позиция. 30 декабря «Лестер» сыграет с «Ливерпулем», а «сороки» днем позже встретятся с «Лидсом».
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:2
В параллельном матче «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» — 1:2.
Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Макнил исполнил подачу на ближнюю штангу, а Йерри Мина, освободившись от опеки, головой переправил мяч в дальний угол.
На 22-й минуте, после розыгрыша углового, Поденсе исполнил перевод к линии штрафной на Моутинью. Португалец через паузу забросил мяч на противоположный угол вратарской, куда сам же Даниэл Поденсе успел раньше остальных, неотразимо пробив в касание.
В компенсированное время ошибся «Эвертон» около чужой штрафной, стремительную контратаку провел «Вулверхэмптон». Началась она с диагонали Матеуса Луиса на правый фланг, Траоре вошел в штрафную и навесил на набежавшего Аит-Нури, который в два касания отправил мяч в сетку.
«Эвертон» с 14 очками на 17-м месте, а «Вудверхэмптон» с 13 очками на 18-й строке таблицы АПЛ.
«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:3
В матче 16-го тура чемпионату Англии «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:3.
Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. С левого края последовала подача на ближнюю штангу, откуда Адам Лаллана головой переправляет сферу в сетку.
На 35-й минуте «Брайтон» удвоил преимущество. Прошла передача с левого края на Марча, который в касание пытался переправить мяч в сетку, но его опередил Ромен Перро, срезав мяч в свои ворота.
На 56-й минуте счет стал крупным. С правого края сместился Соломон Марч в центр, после чего от дужки переправил сферу в левую «девятку».
На 73-й минуте в ворота «чаек» был назначен пенальти — Гросс снес соперника на газон. Джеймс Уорд-Праус пробил по воротам соперника, отбил голкипер Санчес сферу в сторону, но прямо на голову Уорд-Праусу, который успешно сыграл на добивании.
«Брайтон» в 15 матчах набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (12) — на 19-м месте.
«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 0:3
В параллельном матче «Фулхэм» одержал выездную крупную победу над «Кристал Пэласом» — 3:0.
Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Гости запрессинговали соперника у чужой штрафной площади, Митрович с правого фланга вырезал подачу в центр, где оказавшийся без опеки Бобби Рид точно пробил головой.
Спустя три минуты хозяева остались в меньшинстве. Тайрик Митчелл в середине поля грязно сыграл шипами в ногу Тете, за что получил прямую красную карточку.
На 57-й минуте «Кристал Пэлас» остался вдевятером. Джеймс Томкинс отмахнулся в борьбе с Митровичем, за что получил вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную.
На 73-й минуте Перейра с углового выполнил с углового снова на Матровича, который на этот раз вместо удара выполнил скидку на Тима Рима, который ногой вколотил мяч под перекладину.
На 80-й минуте, после навеса с правого фланга на дальнюю штангу Виллиан пробивал с лёту, а Александр Митрович умело подставил голову, подправив игровой снаряд в створ ворот.
«Фулхэм» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (19) — на 11-м месте.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»
«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»
26 декабря, 23:00 мск
«Челси» — «Борнмут»
27 декабря, 20:30 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
27 декабря, 23:00 мск