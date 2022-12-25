Корниленко: Мы надеемся, что Сычевой продолжит развиваться в «Крылья Советов»

Спортивный директорпрокомментировал переходв самарский клуб.

«Руководство клуба провело большую работу для приобретения Сычевого. Теперь лучший бомбардир РПЛ — игрок "Крыльев Советов".

Мы надеемся, что Владимир продолжит развиваться в нашем клубе. Впереди много работы, чтобы подтвердить уровень лучшего бомбардира.

Разговоры о том, как он перешёл? Об этом уже много говорил президент "Оренбурга". Мы сегодня представили его официально. Уже нет смысла всё это обсуждать», — сказал Корниленко Чемпионату.

В нынешнем сезоне РПЛ Сычевой провел за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов.