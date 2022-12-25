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    Конте оценил выступление Льориса на чемпионате мира в Катаре

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказал мнение об игре голкипера Уго Льориса на чемпионате мира в Катаре.

    Уго Льорис
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    Уго Льорис

    «В одной стороны, я могу понять разочарование французов, но с другой — они во второй раз подряд оказались в финале чемпионата мира.

    Это огромное достижение, потому что турнир действительно трудный, а Уго уже выигрывал этот трофей. Конечно, для него это был отличный шанс дважды выиграть чемпионат мира и сделать что-то экстраординарное в своей карьере.

    Но в то же время Льорис во время турнира показал, что он фантастический вратарь. Он капитан сборной Франции, и я считаю, что выйти в финал — это по-настоящему серьёзное достижение», — приводит слова Конте L'Equipe.

    Напомним, что сборная Франции проиграла в финале мундиаля Аргентине (3:3, 4:2 по пен.) и заняла второе место.

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