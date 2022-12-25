Конте оценил выступление Льориса на чемпионате мира в Катаре

Главный тренервысказал мнение об игре голкиперана чемпионате мира в Катаре.

«В одной стороны, я могу понять разочарование французов, но с другой — они во второй раз подряд оказались в финале чемпионата мира.

Это огромное достижение, потому что турнир действительно трудный, а Уго уже выигрывал этот трофей. Конечно, для него это был отличный шанс дважды выиграть чемпионат мира и сделать что-то экстраординарное в своей карьере.

Но в то же время Льорис во время турнира показал, что он фантастический вратарь. Он капитан сборной Франции, и я считаю, что выйти в финал — это по-настоящему серьёзное достижение», — приводит слова Конте L'Equipe.

Напомним, что сборная Франции проиграла в финале мундиаля Аргентине (3:3, 4:2 по пен.) и заняла второе место.