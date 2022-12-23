Дубль Карраско помог «Атлетико» обыграть «Арентейро» в Кубке Испании

Мадридскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 2-го раунда Кубка Испании.

Счет в конце первого тайма открыли хозяева, выступающие в четвертом дивизионе испанского футбола — отличился Маркос Алонсо Родригес.

Еще до перерыва Янник Карраско сравнял счет, реализовав пенальти, а в компенсированное время он оформил дубль. Еще один гол во втором тайме забил Пабло Барриоса.

Отметим, что нападающий «матрасников» Альваро Мората не реализовал пенальти на 59-й минуте.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Арентейро — Атлетико 1:3 Голы: 1:0 Marquitos (42'), 1:1 Янник Карраско (пенальти) (45 + 1'), 1:2 Pablo Barrios Rivas (76'), 1:3 Янник Карраско (90 + 1')

Соперник «Атлетико» по 1/16 финала определится после жеребьевки.