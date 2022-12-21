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    Семин оценил игру Месси на чемпионате мира в Катаре

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    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказал мнение об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси — король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок.

    Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами.

    Он от партнёров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества», — сказал Семин Чемпионату.

    Напомним, что в финальном матче ЧМ сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.) и выиграла кубок. Месси был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре.

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