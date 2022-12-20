Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне

Капитан сборной Аргентинызаявил, что посвящает победу на чемпионате мира в Катаре болельщикам, аргентинским игрокам, не сумевшим завоевать Кубок мира, а также

«Путь от "Грандоли" (первая детская команда Месси, — прим. ред.) до чемпионата мира в Катаре занял почти 30 лет. Почти три десятилетия футбольный мяч дарил мне много радости и в то же время немного печали.

Я всегда мечтал стать чемпионом мира и не хотел прекращать попытки, даже зная, что этого может никогда не произойти.

Этот кубок также принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира, в том числе в 2014 году, когда мы дошли до финала.

Он принадлежит Диего, который поддерживал нас с небес, и всем, кто поддерживал сборную, обращая внимания не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда проявляли, даже когда все шло не так, как мы хотели.

Конечно, эта победа стала возможной благодаря прекрасным людям из тренерского штаба и всем тем незаметным членам сборной, которые работали днями и ночами, чтобы облегчить нам задачу.

Огромное всем спасибо! Вперед, Аргентина!» — написал Месси в соцсетях.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 — пенальти). Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.