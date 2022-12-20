Лаутаро Мартинес: Я провел ЧМ-2022 не так хорошо, как хотел

Нападающий «Интера» и сборной Аргентиныпризнал, что он провел не самый выдающийся турнир в Катаре.

Ранее Мартинес сообщил, что приехал на чемпионат мира с травмой. Лаутаро не забил ни одного гола, но стал триумфатором мундиаля.

«Это потрясающе. Пока мы ещё не осознали, что останемся в истории этой страны. Лично мне немного грустно, потому что я провёл чемпионат мира не так, как мне хотелось бы. Но я рад, потому что мы команда, и мы достигли этого вместе. Это безумие.

Я очень счастлив, благодарен своим товарищам по команде, своей семье, не говоря уже о стране. Пусть они подождут нас. Мы заслужили эту радость. Давайте отпразднуем это все вместе», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Напомним, «альбиселесте» в финале одержали победу над французами, одолев их по пенальти.