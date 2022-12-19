На ЧМ-2022 установлен рекорд по числу серий пенальти

Чемпионат мира-2022 в Катаре стал рекордным по количеству встреч, которые в плей-офф завершились сериями пенальти.

Всего таких игр на катарском мундиале было пять, сообщает Opta.

В 1/8 финала серия пенальти прошла в матче между сборными Хорватии и Японии (1:1, 3:1 пен.) и в игре между Марокко и Испанией (0:0, 3:0 пен.). В четвертьфинале пенальти били в матче Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и во встрече Хорватия — Бразилия (1:1, 4:2 пен.).

Серией пенальти завершился и финал ЧМ-2022, в котором аргентинцы обыграли французов (3:3, 4:2 пен.).