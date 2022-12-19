Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала»объявил об уходе из сборной Франции.

Француз пропустил чемпионат мира из-за травмы и не смог сыграть ни одного матча.

«Я прилагал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня, и я горжусь этим!

Я написал свою историю, и наша история заканчивается», — написал Бензема в Twitter.

В составе сборной Бензема сыграл 41 матч за «триколоров», в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Франция проиграла Аргентине в финале мундиаля, уступив сопернику в серии пенальти (3:3, 3:4 П).