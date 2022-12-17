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    Орлов: Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Криштиану Роналду больше не сможет заиграть в европейском топ-клубе.

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    «Роналду уже в "Ювентусе" чувствовал себя инородным телом. Аллегри ему там не помогал. Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды.

    В Аргентине это поняли — там все работают на Месси. Его талант позволяет все это дело органично воссоединить.

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    • Роналду в "Ювентусе" забивал, да. Но командной игры не было вместе с ним. "Ювентус" ведь ничего не выиграл при нем.

    Он пришел в "Манчестер Юнайтед", а там еще хуже. Игра не выстроена. А имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности именно лидеров», — приводит слова Орлова Sport24.

    Роналду остается без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что 37-летний португалец может продолжить карьеру в «Аль-Насре из Саудовской Аравии».

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