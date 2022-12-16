Сантуш об отставке из сборной Португалии: Руководя командой, делаешь трудные выборы, и всегда будут недовольные

«Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну — это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которую я достиг.
Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения.
Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.
Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам.
Теперь я стану одним из вас — из миллионов, поддерживающих сборную», — цитирует Сантуша Record.
В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.
Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
Сантуш возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.