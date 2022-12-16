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    Сантуш об отставке из сборной Португалии: Руководя командой, делаешь трудные выборы, и всегда будут недовольные

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    Тренер Фернанду Сантуш высказался после своего ухода с поста наставника сборной Португалии.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну — это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которую я достиг.

    Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения.

    Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.

    Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам.

    Теперь я стану одним из вас — из миллионов, поддерживающих сборную», — цитирует Сантуша Record.

    В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

    Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

    Сантуш возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

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