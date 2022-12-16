Невилл назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Англиизаявил, что считаетлучшим игроком ЧМ-2022.

«Я бы выбрал Месси, потому что Мбаппе играет за куда более сильную команду. Думаю, Мбаппе окружен отличными игроками.

Поймите меня правильно, у Месси партнеры тоже вполне хорошего уровня. Я сделал фото по окончании матча Аргентина — Хорватия, и там 10 игроков Аргентины сгрудились за пределами штрафной площади, а Месси стоял отдельно от них. Эта картина весьма характеризует Аргентину», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу встретится со сборной Франции. Решающий матч катарского турнира состоится 18 декабря.