ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан Альварес и Лионель МессиИдеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Невилл назвал лучшего игрока ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Аргентины Сборная Франции Футбол Франции
    Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл заявил, что считает Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2022.

    Лионеля Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионеля Месси

    «Я бы выбрал Месси, потому что Мбаппе играет за куда более сильную команду. Думаю, Мбаппе окружен отличными игроками.

    Поймите меня правильно, у Месси партнеры тоже вполне хорошего уровня. Я сделал фото по окончании матча Аргентина — Хорватия, и там 10 игроков Аргентины сгрудились за пределами штрафной площади, а Месси стоял отдельно от них. Эта картина весьма характеризует Аргентину», — цитирует Невилла Sky Sports.

    Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу встретится со сборной Франции. Решающий матч катарского турнира состоится 18 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • В матче с Россией у Казахстана не будет шансов?
  • Россия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сумеет ли Саид Нурмагомедов одержать в UFC четвертую победу кряду?
  • Нурмагомедов — Кахрамонов. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Россия — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Послезавтра в 01:20
    •  1.58
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Баттл
  • Бокс
  • Послезавтра в 00:40
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лион — Сошо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сассуоло — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Унион — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Наполи — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры