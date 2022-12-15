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    • Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко
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    Мостовой: Французы не впечатлили в матче с Марокко

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Франции над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

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    В финале французы сыграют со сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.

    «Сборная Марокко дала хороший бой Франции. Французы не впечатлили против англичан, но победили, с Марокко то же самое. Сборная Аргентины против хорватов тоже не впечатлила. Вроде бы счет крупный, но по игре его не должно было быть.

    Вчера же, когда французы забили случайный гол на первых минутах, все подумали, что может быть разгром. Как оказалось, марокканцы после этого владели преимуществом, французы сели, играли на контратаках, которые у них тоже не очень получались.

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    • Все шло к счету 1:1, особенно во втором тайме. Но опять случайный момент, когда Мбаппе вошел в штрафную, там бам‑бам, удар, рикошет от пятки защитника и набежавший человек забил в пустые ворота. Это фарт, мастерство и класс. Все это сыграло на стороне французов», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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