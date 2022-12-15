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    Гризманн: Сборная Марокко меня впечатлила

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    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после победы над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Сборная Марокко меня впечатлила, они очень хорошо сработали тактически, как в защите, так и в атаке. Они доставили нам много проблем, тренер это понял и сделал замену.

    Выход Маркуса Тюрама на левый фланг пошёл нам на пользу, Тео Эрнандес получил больше помощи в обороне. Когда в команде есть Лео, все совсем по-другому», — цитирует Гризманна L'Équipe.

    Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.

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