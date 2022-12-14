Ривалдо: Я снимаю шляпу перед Месси

Бывший бразильский футболиствысоко оценил игру капитана Аргентинына чемпионате мира в Катаре.

«В финале чемпионата мира не выступит ни Бразилия, ни Неймар, так что я поддержку Аргентину.

Месси уже давно заслужил титул чемпиона мира, но бог всё знает и наградит его в это воскресенье. Лео, ты заслуживаешь этого титула за то, какой ты, и за прекрасный футбол, который всегда показывал.

Я снимаю шляпу», — написал Ривалдо на своей странице в социальных сетях.

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира в Катаре. Команда встретится с победителем матча Франция — Марокко, который состоится 14 декабря в 22:00 мск.