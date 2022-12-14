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    Ривалдо: Я снимаю шляпу перед Месси

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    Бывший бразильский футболист Ривалдо высоко оценил игру капитана Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «В финале чемпионата мира не выступит ни Бразилия, ни Неймар, так что я поддержку Аргентину.

    Месси уже давно заслужил титул чемпиона мира, но бог всё знает и наградит его в это воскресенье. Лео, ты заслуживаешь этого титула за то, какой ты, и за прекрасный футбол, который всегда показывал.

    Я снимаю шляпу», — написал Ривалдо на своей странице в социальных сетях.

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