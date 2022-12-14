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    Невилл: У Аргентины есть 10 бойцов и гений в нападении

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл высказал мнение об игре Лионеля Месси за сборной Аргентины на ЧМ.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Чемпионат мира для Месси ощущается как миссия. Это задание для него и остальной команды. Они настолько сплочены вокруг него в своей игре.

    Почти каждый из игроков сборной Аргентины говорит: "Мы собираемся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сопернику будет тяжело играть против нас, но мы будем делать всё правильно, а потом Лео выиграет для нас матч". Вот так это выглядит.

    У Аргентины есть 10 бойцов и гений в нападении. У них также лучшие болельщики на турнире. Эта команда растёт на турнире.

    Это миссия. В данный момент Месси выполняет её самостоятельно», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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