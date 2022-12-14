Невилл: У Аргентины есть 10 бойцов и гений в нападении

Бывший футболиствысказал мнение об игреза сборной Аргентины на ЧМ.

«Чемпионат мира для Месси ощущается как миссия. Это задание для него и остальной команды. Они настолько сплочены вокруг него в своей игре.

Почти каждый из игроков сборной Аргентины говорит: "Мы собираемся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сопернику будет тяжело играть против нас, но мы будем делать всё правильно, а потом Лео выиграет для нас матч". Вот так это выглядит.

У Аргентины есть 10 бойцов и гений в нападении. У них также лучшие болельщики на турнире. Эта команда растёт на турнире.

Это миссия. В данный момент Месси выполняет её самостоятельно», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Сборная Аргентины встретится в финале ЧМ с победителем матча Франция — Марокко, который пройдет 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.