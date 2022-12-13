Роналдо: Уверен, что Неймар вернется сильнее

Бывший нападающий сборной Бразилииуверен, что форвардне закончит карьеру в сборной Бразилии после чемпионата мира-2022.

«Неймар очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем ЧМ.

Горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние шесть месяцев. Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную.

Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее», — цитирует Роналдо COPE.

На чемпионате мира в Катаре Бразилия в четвертьфинале уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.