Варан: У нас достаточно опыта, что бы справится с Марокко

Защитник сборной Францииподелился ожиданиями от предстоящего полуфинала ЧМ с Марокко.

«Наша цель — победа на ЧМ-2022. Мы знаем, как это сложно, но это всегда было целью для нас. Мы очень рады, что вышли в полуфинал, но единственная цель — это победа.

Если Марокко находится на такой стадии турнира, это неслучайно. Они очень хорошо обороняются. Нам, опытным игрокам, предстоит хорошо подготовиться, чтобы бороться до конца и быть максимально сфокусированными.

Мы по‑прежнему сосредоточены на следующих матчах, и именно так мы всегда добивались успехов.

Недооценка сборной Марокко? У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в эту ловушку.

Марокко — очень сплоченная команда. У них много качественных игроков, и это будет очень сложный матч», — цитирует Варана L’Equipe.

Сборная Франции встретится с Марокко в полуфинале чемпионата мира 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.