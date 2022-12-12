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    Роналдо: Сборная Франции — главный фаворит ЧМ-2022

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    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал главного фаворита ЧМ-2022 в Катаре. По его мнению, Килиан Мбаппе может стать лучшим игроком турнира.

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    «С каждым матчем, сыгранным на этом турнире, Франция подтверждает, что входит в число фаворитов ЧМ-2022. Сейчас мне даже кажется, что они главные фавориты. У них очень сплоченная команда, будь то в защите, атаке или полузащите.

    Мбаппе может стать лучшим игроком чемпионата мира. Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл, он знает, как использовать свои навыки, как быть быстрее соперников и использовать это, чтобы ассистировать партнерам или забивать», — цитирует Роналдо L’Equipe.

    В полуфинале ЧМ Франция сыграет с Марокко и если выйдет в финал, то встретится либо с Аргентиной, либо с Хорватией.

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