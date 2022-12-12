Пашалич рассказал, в чем заключается секрет успеха сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватииподелился мыслями и ответил на вопрос, в чем заключается секрет успеха команды на чемпионате мира в Катаре.

«Наша сила в менталитете. Если говорить о серии пенальти, то многие, как правило, называют ее лотереей, но я бы сказал, что это связано, прежде всего, с психологической устойчивостью.

Может, наши пенальтисты и не так виртуозны, но исполнили все идеально — то же самое касается и Ливи (Доминика Ливаковича). Это говорит о нашей психологической крепости, о том, что у нас есть характер», — сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии.

13 декабря хорваты сыграют с Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира. Ранее они обыграли Бразилию в серии пенальти.