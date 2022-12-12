Нопперт считает, что его не больше не вызовут в сборную Нидерландов

Вратарь «Херенвена»предположил, что его больше не вызовут в сборную Нидерландов.

«Возможно, это был мой последний матч в сборной. Да, я думал об этом после матча с Аргентиной.

Я мечтал о таком опыте с детства, но в последние годы эта мечта была где-то очень далеко. Честно говоря, ее уже и не было.

Я благодарен ван Галу за то, что моя мечта в сборной Нидерландов все-таки сбылась. С другим тренером у меня, вероятно, бы не появилось такого шанса», — сказал Нопперт Nu.nl.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Напомним, 28-летний голкипер дебютировал за сборную Нидерландов на чемпионате мира, проведя в воротах все пять матчей своей команды на турнире и пропустив четыре гола. «Оранжевые» прекратили борьбу на турнире, проиграв по пенальти Аргентине в четвертьфинале.