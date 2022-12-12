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    Нопперт считает, что его не больше не вызовут в сборную Нидерландов

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    Вратарь «Херенвена» Андрис Нопперт предположил, что его больше не вызовут в сборную Нидерландов.

    Андрис Нопперт
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    Андрис Нопперт

    «Возможно, это был мой последний матч в сборной. Да, я думал об этом после матча с Аргентиной.

    Я мечтал о таком опыте с детства, но в последние годы эта мечта была где-то очень далеко. Честно говоря, ее уже и не было.

    Я благодарен ван Галу за то, что моя мечта в сборной Нидерландов все-таки сбылась. С другим тренером у меня, вероятно, бы не появилось такого шанса», — сказал Нопперт Nu.nl.

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    Напомним, 28-летний голкипер дебютировал за сборную Нидерландов на чемпионате мира, проведя в воротах все пять матчей своей команды на турнире и пропустив четыре гола. «Оранжевые» прекратили борьбу на турнире, проиграв по пенальти Аргентине в четвертьфинале.

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