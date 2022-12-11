Колосков — о ЧМ-2022: Финал Франция — Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола

Почетный президент РФСсчитает, что финал ЧМ-2022стал бы спасением лица футбола.

«У меня ощущение, что сейчас преимущество имеют команды, которые играют от обороны, выставляя автобус и ища счастье на контратаках и на стандартах, в том числе пенальти.

А команды с ярким атакующим стилем игры, такие как сборные Бельгии, Испании, Португалии и Бразилии, команды, на которые хочется смотреть, игрой которых наслаждаются, повылетали.

Зато команды типа сборных Хорватии и Марокко, которые играют строго от обороны, оказались в полуфинале. Эта тенденция мне, откровенно говоря, не нравится, считаю, что в футболе главное не результат, хотя на чемпионате мира он и важен.

Некоторые игры, как та же встреча команд Франции и Англии, были выдающимися. Хотя Англия тоже приверженец того, чтобы сначала обеспечить порядок в доме, вчера после пропущенного гола она раскрылась и стала играть в очень привлекательный футбол.

Из четырех команд, что остались, я ни у одной не увидел чемпионского стиля игры. Понятно, что матч Франция — Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола.

Команды достаточно яркие, но в их игре нет целостности — есть какие-то эпизоды, есть выдающиеся футболисты, такие как Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Там есть на что посмотреть, этот финал был бы интереснее», — сказал Колосков ТАСС.

Колосков также негативно оценил возможный финал между Хорватией и Марокко:

«Если так случится, с моей точки зрения, это будет определенная деградация футбола», — сказал он.