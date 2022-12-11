СМИ: Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024

Главный тренер сборной Францииостанется на своем посту как минимум до 2024 года, пишет Le Parisien.

По данным издания, контракт с главным тренером национальной команды продлят.

Дешам будет работать со сборной Франции как минимум до Евро-2024, поскольку очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и в 2021-м.

Напомним, что на Евро-2016 французы потерпели поражение от Португалии в финале, а на Евро-2020 проиграли Швейцарии в 1/8 финала.

Все стороны договорились о продлении контракта. От приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции отказались.

10 декабря сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022.