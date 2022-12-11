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    СМИ: Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется на своем посту как минимум до 2024 года, пишет Le Parisien.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    По данным издания, контракт с главным тренером национальной команды продлят.

    Дешам будет работать со сборной Франции как минимум до Евро-2024, поскольку очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и в 2021-м.

    Напомним, что на Евро-2016 французы потерпели поражение от Португалии в финале, а на Евро-2020 проиграли Швейцарии в 1/8 финала.

    Все стороны договорились о продлении контракта. От приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции отказались.

    10 декабря сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022.

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